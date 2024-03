Campanha de vacinação contra Influenza e tétano inicia na segunda-feira (25)

A Secretaria de Saúde de Mafra já está preparada para realizar duas importantes campanhas de vacinação – contra a Influenza (gripe) – campanha nacional – e contra o tétano – intensificação estadual para colocar a carteira de vacinação em dia – ambas a partir do dia 25 de março (próxima segunda-feira).

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) foi antecipada a vacinação contra a gripe. Tradicionalmente realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio, neste ano, a campanha terá início este mês, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país.

As vacinas estarão disponíveis nas unidades de saúde da família que possuem salas de vacinação. Vale lembrar que as ESFs atendem de segunda à sexta-feira das 7 às 16 horas. Algumas unidades possuem horário estendido, portanto, consulte sua ESF. É importante ter em mãos a carteirinha de vacinação de quem for receber a vacina.

Grupos prioritários – Gripe

As doses da vacina contra gripe já chegaram em Santa Catarina e estão sendo distribuídas aos municípios. Na quinta-feira, 21, no auditório do CEDUP, houve capacitação para os vacinadores das unidades de saúde de Mafra. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil.

Os grupos prioritários definidos pelo MS são os seguintes:

Crianças de 6 meses a 5 anos;

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes e Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas e quilombolas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros e Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Vacinação contra tétano

O objetivo é colocar a carteirinha de vacinação em dia e não há grupos prioritários.

ESFS COM SALAS DE VACINAÇÃO EM MAFRA

ESF/UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO ENDEREÇO E TELEFONE (47) ESF Jardim América I e II – Ben. Ulla Schneider Jardim América Rua José Reitmeyer, s/n. 99195-0507 ESF VILA NOVA I e II – Ricardo Gregório Vila Nova Rua Carlos Urbanite, s/n. 99127-0140 ESF CAIC I e II Vila das Flores Avenida das Rosas, 6377 – 99182-6051 ESF ESPIGÃO DO BUGRE I e II – Ben. Ana Zilda Ruthes Espigão do Bugre Rua Ramiro Ruthes, s/n. 99189-9462 ESF CENTRAL Centro Rua Marechal Floriano Peixoto s/n. – 99153-2991 ESF FAXINAL – Guilherme Ganzert Faxinal Rua José Stoebel Filho s/n – 99189-0850 ESF SÃO LOURENÇO – Edvino Hable São Lourenço Estrada Geral São Lourenço – 99185-3391 ESF VISTA ALEGRE – Ben. José Tauscheck Vista Alegre Rua Tupinambás, s/n. – 99258-3251 ESF RESTINGA I e II – Vereador Edson Luiz Schultz Restinga Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 99252-1482 ESF BELA VISTA DO SUL – Juventino Haas Petters Bela Vista do Sul Rua Primitivo Peters, s/n. – 99617-4786 ESF OSVALDO SAMPAIO Butiá dos Tabordas Estrada geral – 99166-1242