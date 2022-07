Campo da Lança recebeu terceira rodada do Municipal Futebol

A praça de esportes da AMAEC, no bairro do Campo da Lança, recebeu a terceira rodada da fase classificatória do Campeonato Municipal de Futebol de Mafra da Série A. No primeiro jogo da manhã o confronto entre o Coeio Lavacar e Milionários do Butiá dos Tabordas. O Coeio Lavacar venceu pelo placar de 03 a 00 e lidera a chave A, com 100% de aproveitamento, com duas vitórias, seis pontos ganhos. Os Milionários sofreram sua segunda derrota seguida e amarga a lanterna da chave.

No primeiro jogo da tarde o confronto entre Butuca EC e MEC/Posto Mallon, estrearam com vitória. O vencedor assumiria a liderança da chave B. Num jogo de muita qualidade técnica, apontou o empate em 03 a 03, partida válida pela chave B. O MEC/Posto Mallon, abriu 03 a 01 de virada no segundo tempo e sofreu o empate no apagar das luzes.

Na partida de fundo a AMAEC fez o dever de casa, jogando diante de sua torcida, fazendo 03 a 00, no desfalcado Grêmio Saltinho. A AMAEC se reabilitou da derrota, na estreia e somou seus três primeiros pontos na chave B.  O Grêmio Saltinho soma três pontos em nove disputados e tem um jogo a cumprir nesta fase classificatória.

PRÓXIMA RODADA  Â

No próximo domingo (17/07), acontece a quarta rodada da fase classificatória. O palco será o estádio Municipal Alfredo Herbst, com a realização de três jogos.

– 09h15min – Santa Cruz da Vila Peschel x Milionários do Butiá do Braz

– 13h30min – Vasco da Gama de Bela Vista do Sul x Torino da Vila Peschel

Р15h30min РBar da Dora x AMAEC do Campo da Lan̤a

A competição é uma idealização da Prefeitura Municipal de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, sob a coordenação técnica do DME.