Candidatas à Rainha da Festa das Etnias já estão se preparando para o concurso

Durante a semana que antecede o baile, as 11 candidatas à Rainha e 1ª e 2ª Princesas da Festa da Etnias, estarão participando de ensaios que irão prepará-las para o desfile e degustarão de um coquetel feito especialmente para as representantes da beleza Mafrense, além de estarem realizando um estudo para resgatar a história do Município através das diferentes etnias que deram origem ao povo Mafrense.

O concurso irá acontecer neste sábado, 18, no Centro de Eventos Raízes da Tradição, e terá início às 22h, logo após a escolha das vencedoras, haverá um baile com Os Monarcas.

Toda a população está convidada a torcer por suas candidatas e prestigiar o evento que será uma realização da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, com o apoio do Centro de Eventos Raízes da Tradição. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura: http://www.mafra.sc.gov.br, no Departamento de Cultura de Mafra, localizado na Rua Felipe Schmidt, n° 494, ou pelo telefone (47) 3642-0488. O atendimento é feito em horário comercial das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.

SERVIÇO

Data: 18 de agosto – sábado

Horário: 22h

Local: Centro de Eventos Raízes da Tradição

Atração: Baile com os Monarcas

Ingressos Antecipados: R$ 25,00

Pontos de venda: Farmácia Santa Catarina, Salada Mista, Bar do Willner, Estilo Farma e Topper Lanches.