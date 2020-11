Candidatos à Prefeitura de Mafra assinam termo de compromisso com o Masterplan

Compartilhar no Facebook

Na última semana a ACI de Mafra recebeu para uma conversa individual os candidatos à Prefeitura de Mafra. O intuito foi apresentar o Programa Voz Única Municipal – após a aplicação de questionário online com os associados da ACI de Mafra e o levantamento das principais demandas para o município crescer e se desenvolver economicamente.

Através do programa Voz Única percebeu-se que a maioria das demandas dos associados estavam englobadas no Masterplan – um projeto que vem sendo elaborado e proposto para o desenvolvimento econômico de Mafra, através do CODEM.

O Masterplan terá apoio da consultoria Ernst&young (EY), que realizará um diagnóstico da cidade, levando em conta a economia e desenvolvimento social, bem como as projeções para os próximos anos. O projeto engloba a sociedade civil organizada, lideranças, classe empresarial e o poder público.

Na oportunidade, foi apresentado o Masterplan aos candidatos Adriana Dornelles (PSDB), Celso Strobel (MDB), Donizeti Rasquinho (PSC), Edenilson Schelbauer (PL), Emerson Mass (Podemos) e Vicente Saliba (PSL). Os candidatos se comprometeram, através de um termo assinado, que caso forem eleitos irão contribuir para o desenvolvimento do Masterplan.

A ACI de Mafra ressalta a importância do Masterplan e que tal iniciativa seja colocada em prática para beneficiar o município em seu desenvolvimento econômico. Destaca ainda que, independente da gestão política, tal plano será executado e possibilitará uma visão estratégica para Mafra daqui há 50 anos.

