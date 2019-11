Capacitação sobre Câncer de Mama é realizada em Mafra

Na tarde da última quarta-feira (30), médicos que atuam em Mafra nas unidades de saúde puderam se atualizar sobre assuntos relativos ao câncer de mama. A capacitação aconteceu no auditório da Amplanorte e foi ministrada pelos médicos integrantes da Sociedade Brasileira de Mastologia, Daniela A. Nesello (ginecologista e mastologista) e Francisco Zoccola (oncologista). Dentre os assuntos abordados: dados estatísticos, fatores de risco e de alto risco, rastreamento, recomendações, prevenções, entre outros pertinentes ao tema.

OUTUBRO ROSA

A campanha nacional do Outubro Rosa tem enfocado a importância da realização da mamografia, um exame que possibilita o diagnóstico do câncer de mama. Segundo o Ministério da Saúde, a mamografia de rastreio deve ser feita de 50 aos 69 anos. Além disso, sabe-se que a mamografia tem capacidade de reduzir a mortalidade pelo câncer de mama, sendo referidos estudos pela SBM com redução da mortalidade em até 38%, haja vista a capacidade da mamografia mostrar lesões mais incipientes, o que aumenta as chances de realização de tratamentos mais adequados e melhor resposta ao tratamento. “No SUS acabamos fazendo antes caso passe por consulta médica e apresente algum sintoma em especial ou fator de risco importante”, explicou a coordenadora médica da Atenção Primária em Saúde, Juliana Malluta Caldas.

FILA ZERO

No mês voltado à mulher, a Secretaria de Saúde de Mafra priorizou os exames para a população feminina, entre eles mamografia, ultrassonografia transvaginal e mamária. A fila de espera da mamografia foi zerada e todos os exames de ultrassonografia foram agendados, uma vez que para a Prefeitura de Mafra, a saúde da mulher é prioridade.

COMO PREVENIR O CÂNCER

A mastologista Daniela também destacou que os médicos podem e devem conversar com suas pacientes sobre prevenção do câncer por meio de ações para reduzir os riscos de ter a doença. A adoção de um modo de vida saudável é um dos meios preventivos. O Instituto Nacional de Câncer – INCA – listou 12 dicas pra prevenir o câncer, são elas:

Não fume! Alimentação saudável protege contra o câncer Mantenha o peso corporal adequado Pratique atividades físicas Amamente Mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer o exame preventivo do câncer do colo do útero a cada três anos Vacine contra o HPV as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos Vacine contra a hepatite B Evite a ingestão de bebidas alcoólicas Evite comer carne processada Evite a exposição ao sol entre 10h e 16h, e use sempre proteção adequada, como chapéu, barraca e protetor solar, inclusive nos lábios. Evite exposição a agentes cancerígenos no trabalho.

Fonte: https://www.inca.gov.br/causas-e-prevencao/como-prevenir-o-cancer