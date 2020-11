Caps I Casa Azul trabalha o Novembro Azul com os usuários

Dando continuidade à prestação de serviços à comunidade e aos usuários, o Caps I Casa Azul de Mafra desenvolveu, há alguns meses, um trabalho que vem atendendo a rotina de oficinas e grupos terapêuticos de forma remota. Neste mês, para lembrar o “Novembro Azul”, estão sendo entregues 100 kits de atividades para os usuários graves e persistentes sobre esta temática.

A coordenadora do Caps, Adriana Moro, explicou que as atividades são desenvolvidas pelas equipes interdisciplinares de acordo com o Projeto Terapêutico Individual do usuário sob a supervisão da pedagoga Camille Assumpção. Neste mês os usuários estão recebendo caça-palavras sobre prevenção em saúde, dinâmica do balão para alívio das emoções, enfeite da fita azul para colocarem no jardim ou em lugar de preferência. Vale destacar ainda que foram enviadas orientações aos usuários via WhatsApp, como meio de facilitar ainda mais o contato destes com a equipe.

Dados

As oficinas estão sendo entregues em casa desde o início da pandemia para os usuários de saúde mental com quadros persistentes, totalizando mais de mil atividades. Em outubro foram entregues 477 atividades alusivas ao outubro rosa. Já os casos graves estão sendo atendidos de forma individual presencial no Caps, com os cuidados de higiene para prevenção à Covid-19.

