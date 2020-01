Carnês do IPTU 2020 são entregues em Mafra

A Prefeitura de Mafra informa que os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 já foram entregues e o pagamento em cota única com desconto de 10%, pode ser realizado até esta sexta-feira, dia 10 de janeiro. O contribuinte também pode optar por fazer o parcelamento em até cinco vezes, porém sem o desconto, e o vencimento da primeira parcela também é no dia 10.

O pagamento pode ser realizado nas agências bancárias do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicoob ou Casas Lotéricas. A sugestão é de que o pagamento seja efetuado diretamente nas agencias bancárias.

Não recebeu o seu carnê pelos Correios? Acesse online

O contribuinte que não recebeu o seu carnê em casa possui algum erro no cadastro de correspondência (endereço/número do imóvel/bairro/CEP) e o seu carnê retornou para a Prefeitura. Portanto, favor entrar em contato diretamente com a Diretoria de Controle Tributário, localizada na sede administrativa da Prefeitura, para realizar a atualização.

O cidadão pode acessar os seus débitos do IPTU 2020 pelo site oficial: www.mafra.sc.gov.br através do ícone -> Cidadão Web -> Débitos -> Consulta débitos / Emite guia pagamento -> Insira o CPF ou CNPJ e as parcelas do carnê e a cota única estarão disponíveis para impressão. Ou diretamente no link: http://bit.ly/consultaIPTU2020.

ATENÇÃO

Verifique se todos os dados estão corretos, principalmente os endereços de entrega. Contestações quanto a valores devem ser protocoladas até o dia 10 de janeiro, entregues pessoalmente na Diretoria de Controle Tributário.

Em caso de dúvidas sobre o IPTU 2020, alteração de cadastro (endereço/número do imóvel/bairro/CEP) ou pendências anteriores o contribuinte deve entrar em contato diretamente com as Diretorias de Controle Tributário ou de Dívida Ativa, na Prefeitura do Município. A Prefeitura fica localizada na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386, Alto de Mafra. Telefone (47) 3641-4000.