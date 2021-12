Cartinhas para o Papai Noel já estão disponíveis para adoção no Circo Social

Seja você também um Papai ou Mamãe Noel para crianças carentes de Riomafra neste Natal

O Circo Social realiza no mês de dezembro em Riomafra mais uma edição do projeto “Natal Encantado”, que conta com as cartinhas para o Papai Noel.

As cartinhas de crianças carentes de Mafra e Rio Negro já estão disponíveis na sede do projeto e podem ser adotadas por quem deseja atender aos singelos pedidos.

COMO AJUDAR: basta ir até o Circo Social e escolher a cartinha que deseja adotar. É possível adotar mais de uma cartinha se desejar. Não há limites para a bondade!

É possível ver antecipadamente as cartinhas no site e na pagina do Circo Social no Facebook no álbum “Cartinhas para o Papai Noel 2021”:

www.circosocial.org

www.facebook.com/projetocircosocial

SONHOS NO PAPEL: os pedidos das crianças são dos mais variados, como bolas, bonecas, calçados, brinquedos em geral, cestas de natal e até materiais escolares.

Além de estimular as crianças a escreverem cartas, a campanha Natal Encantado, através das cartinhas, propaga também os valores natalinos, como amor, solidariedade e esperança.

O Circo Social também está recebendo doações diversas de brinquedos que serão direcionados às cartinhas e também doados em 19 comunidades onde o projeto atua.

O Circo Social mais uma vez conta com a participação voluntária dos riomafrenses nessa grande corrente do bem para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

ENDEREÇO DO CIRCO SOCIAL:

Rua São João, 178 – Centro I Baixada

(A 100 metros do Detran / Delegacia Regional de Mafra)

Telefone: 3271-9035 (fixo Mafra) – 98496-1539 (WhatsApp)