Casal é vítima de estelionato em Mafra com venda de moto

Ocorrências policiais do período de 13 a 16 de agosto de 2021.

ESTELIONATO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na sexta-feira, 13, por volta das 17h45, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Coronel Vitorino Bacelar, Centro, onde uma mulher de 27 anos e um homem de 29 anos de idade relataram que negociaram uma motocicleta através do Aplicativo OLX e Whatsapp, o qual foi intermediado por um outro homem. O comprador efetuou o depósito do valor acordado e a vendedora recebeu um comprovante do referido depósito, no entanto a quantia não caiu em sua conta bancária, se tratando de um golpe. Foram orientados os envolvidos e lavrado o Boletim de Ocorrência.

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO/SOSSEGO ALHEIOS

No domingo, 15, por volta das 8h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Guilherme Witt, Vila Nova, onde vizinhos reclamavam de cantoria e toque de gaita desde a madrugada. No local foi constatada a perturbação e lavrado um Termo Circunstanciado (TC), por Perturbação do Trabalho/Sossego Alheios, em desfavor da responsável pela residência, uma mulher de 36 anos de idade.

No domingo, 15, por volta das 14h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Vereador Gumercindo Marés, Vila das Flores, onde vizinhos reclamavam de som alto numa residência. Foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC), por Perturbação do Trabalho/Sossego Alheios, em desfavor da responsável pela residência, uma mulher de 37 anos de idade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Somente neste final de semana foram atendidas pela Polícia Militar de Mafra, 14 solicitações devido a Perturbação do Trabalho/Sossego Alheios.

ACIDENTE DE TRÂNSITO/DIRIGIR VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL

Na segunda-feira, 16, por volta das 10h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Presidente Nereu Ramos, Alto de Mafra, onde atendeu a um Acidente de Trânsito com Lesões Corporais, envolvendo um veículo GM/Omega, conduzido por um homem de 39 anos de idade, o qual se chocou contra o canteiro (Ilha) central da via. O referido condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), suspensa e apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo confirmado através do teste de bafômetro que resultou em 0,98 Mg/L, tendo tentado se evadir do local do acidente a pé, sendo localizado e preso pelos policias militares. O passageiro, um homem de 36 anos de idade, o qual também apresentava sinais de embriaguez sofreu lesões corporais e foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros de Mafra. Foi lavrado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo o condutor preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências.