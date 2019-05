Casan seleciona construtora para prosseguir obras de esgotamento sanitário em Mafra

Paralisado por dúvidas sobre a responsabilidade de emissão do licenciamento ambiental, o sistema de esgotamento sanitário de Mafra está com 40% das obras já executadas

Por meio de processo licitatório, foi definida na manhã desta sexta-feira a construtora que vai dar continuidade às obras do sistema de esgotamento sanitário de Mafra. A vencedora aguarda o prazo legal para avaliação e homologação do resultado, para só então ser confirmado e divulgado o nome da empresa.

“Esse é mais um passo fundamental para o saneamento de Mafra”, diz a diretora-presidente da Companhia, Roberta Maas dos Anjos. “Fomos à cidade, na última semana, conversar com o poder público municipal sobre esses investimentos e ressaltar a importância da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico”, informa. Mafra terá nessa primeira etapa uma cobertura de 20% de coleta e tratamento de esgoto.

NO MAPA DE SANEAMENTO DE SANTA CATARINA

Paralisado por dúvidas sobre a responsabilidade de emissão do licenciamento ambiental, o sistema de esgotamento sanitário de Mafra está com 40% das obras já executadas. Com a nova construtora será possível retomar a implantação da infraestrutura que trará mais condições de conservação do ambiente e saúde para a população do município localizado no Norte catarinense.

A empresa vencedora vai concluir a implantação de redes de coleta (serão ao todo 31 quilômetros), as ligações domiciliares (1.500 unidades) e as duas estações elevatórias.

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETA), terá capacidade de depurar 20 litros por segundo e está em revisão de projeto de engenharia. A unidade será construída pela empresa Sanevix, vencedora da licitação para esta etapa.

A empreiteira venceu a concorrência com a proposta de R$ 10.040.217,00, investimento que permitirá o atendimento de aproximadamente oito mil moradores com coleta e tratamento de esgoto. Os recursos foram obtidos junto ao Orçamento Geral da União (OGU), com contrapartida de 32% da Casan.

“Essa obra vai colocar Mafra no mapa de Saneamento de Santa Catarina”, complementa o engenheiro Fábio Krieger, diretor de Operação e Expansão da Casan que na quinta-feira também esteve em Mafra.