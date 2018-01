Caso Vytoria suspeita de erro médico na UPA leva Ministério Público a abrir inquérito

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Todos se lembram do caso da menina Vytoria Eduarda Souza de Almeida de 11 anos, noticiado pelo jornal Gazeta de Riomafra na edição do último dia 24/12, que passou o fim de ano no Hospital São Vicente Paulo e lutou com garra pela vida após passar por quatro cirurgias, passar pela UTI e ficar 39 dias internada. Ela ganhou alta no dia 3 de janeiro mais voltou a ficar internada e continua em observação, sem risco de vida.

A adolescente que após levar uma bolada na cabeça durante um jogo de futebol com amigos no dia 12/11 na escola, chegou em casa com dor de cabeça e foi medicada, mas a dor persistiu somada a tonturas e náuseas. Quando, três dias depois da bolada na cabeça, a criança foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mafra. Segundo familiares, ao ser atendida, o médico de plantão mandou que a família fosse com a Vytória para casa e só retornassem à UPA em casso de convulsão.

Passado alguns dias o quadro da menina guerreira piorou quando ela desmaiou em casa e teve que ser socorrida com ajuda dos vizinhos. E desta vez o médico plantonista solicitou uma tomografia que constatou que um cisto havia rompido e estava pressionado o cérebro.

Com a internação imediata Vytoria passou por quatro cirurgias, ficou três dias na UTI e somou mais de 40 dias de internação, foi liberada agora no início do ano, mais voltou a ser internada no Hospital São Vicente de Paulo.

A família que passou e passo por momentos difíceis resolveu fazer uma denúncia junto ao Ministério Público Estadual de Santa Catarina – MP/SC que determinou a instauração de um inquérito policial para investigar se ocorreu erro médico no primeiro atendimento da criança.

Os pais da Vytória acreditam que se no primeiro atendimento, o médico solicitasse os exames a filha deles não teria passado tanto sofrimento.

DIFICULDADES

Com toda esta situação a mãe da Vytória foi obrigada a deixar o seu emprego para cuidar da sua filha. Sem renda a família entrou em dificuldades financeiras e estão até com o aluguel atrasado.

Em dificuldades os pais de Vytória, tem ainda mais três filhos, sendo um autista que precisa de cuidados especiais. Desesperados os pais das crianças pedem ajuda, solicitando que as pessoas que puderem ajudar doem cestas básicas, remédios, roupas, calçados e dinheiro para quitar o aluguel da casa onde à família mora.

Para ajudar a família da Vytória Eduarda você pode entrar em contato pelo fone (47) 99930-2759 (Whatsapp) ou levar a doação diretamente na sua casa, localizada a rua Aimoré, 09 – Vista Alegre (Próximo a Madeireira 3 Estados).