CEIM Vila Nova desenvolve o projeto “Cada nome uma história” com alunos do Pré I

Respeito, amor, amizade, responsabilidade, cooperação, união e igualdade são alguns dos valores trabalhados com as crianças durante o desenvolvimento do projeto

O CEIM Vila Nova está trabalhando em sala de aula com os alunos do Pré I, dos períodos matutino e vespertino, o projeto “Cada nome uma história” com ênfase no tema ‘Eu, você, todos nós’. Desde março, 41 alunos da Educação Infantil estão confeccionando sua Carteira de Identidade (RG), com foto, dados pessoais e assinatura.

A professora Silvete Zelinski Celusniacki explica que “o trabalho com o nome faz com que a criança se reconheça como um sujeito importante, que possui um nome que é só seu, além de propiciar a aprendizagem da escrita”.

Construindo a identidade

O projeto tem o objetivo de favorecer novas interações e ampliar o conhecimento da criança a respeito de si mesma e dos outros. Também proporciona que a criança desenvolva a construção de sua identidade pessoal de maneira positiva, que ela conheça e respeite diferentes modos de vida e que possa se expressar e desenvolver sua oralidade, visando responder as seguintes problematizações: Qual a importância de meu nome? Quem faz parte de minha família? Quais são as pessoas que convivem comigo na escola?

Desenhar é diferente de escrever

Proporcionar às crianças o contato com a escrita de algo expressivo para elas, o nome próprio, tornando o aprendizado do código alfabético significativo, além de proporcionar reflexão acerca da escrita, é fundamental para que a criança saiba que desenhar é diferente de escrever. “A partir desta diferenciação é que a criança começa a se dar conta de que precisa de algo mais do que um desenho para poder escrever o seu nome, e que começam a aparecer em seus trabalhos as tentativas da escrita, representadas por risquinhos, bolinhas, cobrinhas e a primeira letra do nome próprio é sempre a mais reconhecida e escrita pelas crianças antes das demais”, disse a professora. Ela completa que “muitas chegam a estabelecer uma relação de identidade que, em geral, as faz chamá-la de minha letra e é sempre aquela que reconhecem mais depressa em diferentes textos, cartazes, placas e outros”.

Experiência

No dia a dia das crianças do Pré I, elas passam a conhecer o nome dos colegas e assim fazem consultas aos nomes com fotos expostas na sala. As agendas também possuem foto com o nome de cada um, cartaz de aniversariantes, entre outras atividades. “Cada dia novas descobertas, pois trabalhar com a Educação Infantil e observar o desenvolvimento das crianças é muito gratificante”, conclui a professora, que atua no CEIM Vila Nova há 25 anos, “com muito orgulho”.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano iniciamos com esta reportagem, a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.