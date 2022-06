CEIM Vila Olsen desenvolve projeto “Faz de conta que sou…”

Admiração, respeito, reconhecimento e orgulho. Esses foram alguns dos valores transmitidos aos alunos do Pré 1, da Escola CEIM Vila Olsen, com o projeto “Faz de conta que sou…”, desenvolvido pela professora Ivone Alves Moreira, no final de abril.

Usando a imaginação na utilização de brinquedos como quebra cabeça e confecção de mural ou mesmo brincando de motoristas, os alunos aprenderam primeiramente a importância do trabalho de seus pais e familiares. Conforme explicou a professora, “ensinamos aos alunos que é através deste trabalho que se conquista moradia, alimento e o lazer da família”.

Para a realização do projeto a professora utilizou-se de quebra cabeças, confeccionados pelas crianças, estimulando a atenção e concentração no momento da montagem. Em uma roda de conversa, ela despertou nos alunos a valorização da profissão dos pais e membros da família. Também auxiliou os alunos a experimentarem como é a profissão do pintor – participando da confecção do mural e de motorista, quando aprenderam a obedecer alguns comandos, como direita e esquerda, além de homenagearem e valorizarem as profissões que salvam vidas.

Profissões que salvam vidas

“Pelo projeto se propôs reconhecer a importância de todos os profissionais da saúde e de todas as funções desempenhadas nos hospitais, não somente na pandemia como também nos outros dias salvando vidas, além de instigar a imaginação e a curiosidade sobre as profissões do futuro”, explicou a professora.

Ivone disse ter ficado muito grata por ter tido a participação dos pais no desafio que foi desenhar junto com seus filhos o instrumento que usa diariamente no seu trabalho. “Estava estampado no rosto de cada criança o orgulho de falar da profissão dos pais e familiares e de algumas profissões do futuro, como do astronauta, profissão essa que sempre desperta a imaginação e curiosidade dos pequenos”, afirmou.

Os temas trabalhados pelos professores nas escolas da rede municipal de ensino seguem as sugestões da Secretaria Municipal de Educação, que são adaptados para a faixa etária ou série dos alunos, seguindo a Base Nacional Comum Curricular.

