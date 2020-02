Centro de Especialidades Odontológicas registra em média 50% de faltas mensalmente dos pacientes agendados

Cirurgias, endodontia, periodontia e próteses são os serviços odontológicos oferecidos no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO – por meio do SUS de Mafra. Contando com 10 dentistas e oferecendo cerca de 28 vagas diariamente (segunda à sexta-feira), o setor registra muitas faltas dos pacientes agendados. Em janeiro deste ano, mês com menor movimento, o CEO registrou 50 faltas em consultas odontológicas especializadas, sendo que a fila de espera é de 300 pessoas. Esta constatação foi feita pelo coordenador técnico do setor, o dentista Eugênio Costa. Ele destacou ainda que são feitas três tentativas para confirmação da consulta seja por telefone ou por meio do whatsapp. “O paciente ao perceber a proximidade de sua consulta também pode confirmá-la ou adiá-la ligando ou enviando mensagem pelo telefone 98402-6513”, explicou.

AUSÊNCIA X RESPEITO

O coordenador explicou que quando um paciente agendado não comparece à consulta, e não avisa antes, seu horário também não é preenchido por outro paciente. “O paciente que não puder comparecer à consulta agendada deve comunicar o CEO. Assim, o horário que seria dele pode ser destinado a outro paciente que está na fila de espera. É uma questão de respeito ao próximo”, disse. Outro ponto destacado pelo coordenador é que “as filas não são causadas por falta de atendimento ou excesso de pacientes, mas ocorrem pela falta destes nas consultas agendadas”.

APELO

A Secretaria de Saúde de Mafra enfrenta este mesmo problema com especialidades médicas e faz um apelo à população: solicita aos pacientes que não faltem às consultas agendadas ou se tiverem de faltar, entrem em contato com sua ESF avisando da impossibilidade de comparecimento. A Secretaria pede que, se possível, o paciente comunique o não comparecimento com pelo menos 48 horas de antecedência, a fim de haver tempo suficiente para preenchimento da vaga por outro paciente que está na fila de espera.