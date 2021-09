Cheesecake de mel, castanha e requeijão vence o 3º Festival de Bolos de Mafra

O 3º Festival de Bolos e Tortas com produtos regionais, realizado no último sábado (25), no Hotel Emacite Flex, revelou vários talentos na arte de confeccionar bolos e na criação de novas receitas. O festival teve por objetivo promover a cultura gastronômica local e revelar talentos.

Para participar as concorrentes deveriam utilizar em suas receitas, no mínimo 10% de um dos produtos regionais: abóbora, aipim, amora, erva-mate, fubá, laranja, mel, maçã, milho, morango, pinhão e requeijão.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Participaram do concurso 8 concorrentes sendo o Cheesecake de mel, requeijão e castanha, elaborado por Claudia da Rosa, o grande vencedor. O 2º colocado foi o Cheesecake de laranja com chocolate, confeccionado por Aline Sabrine Brandemburg e o 3º colocado foi o Bolo Boneca, confeccionado por Vilma A. Pires Lourenço, com os produtos Laranja e morango.

Dia memorável

A Presidente do Conselho Municipal de Turismo, Simone de Lucca destacou o momento como especial, que ressalta os talentos da cidade e os produtos regionais. “Agradeceu aos organizadores do evento e às pessoas talentosas que aceitaram o desafio, transformando esse, num dia memorável, que reforçará os laços de amizade”, afirmou.

Durante a apuração dos resultados pela Comissão Organizadora, a Nutricionista da Epagri e membro do Conselho Municipal de Turismo, Telma Koene falou aos presentes sobre a importância do uso, divulgação e destaque dos produtos regionais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Comissão Julgadora

Formaram a comissão julgadora: Cintia Silveira, graduada em gastronomia pela Unicesumar; Paola Strapasson, representando Mary Bodnar; Luciane Dzus Ferigotti, vencedora do 2º Festival de Bolos e sócia-proprietária do Armazém Mineiro; José Inácio, técnico de panificação e confeitaria do Moinho Catarinense Werner Alimentos e Rafael Beuther, chefe de cozinha do restaurante Vitorino.

Participantes do Festival

– Marcia Veiga, com o Bolo de Abóbora;

– Jucelei Ribeiro, com o Bolo Brigadeiro de Abóbora;

– Vilma Ap. Pires Lourenço, como o Bolo Boneca, de laranja e morango (3º lugar);

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Mariza Ulbrich Teclak, com o Bolo de Fubá e Laranja;

– Aline Sabrina Brandemburgue, com o Cheesecake de laranja com chocolate (2º lugar);

– Katia Silvana Saldanha, com o Bolo de Milho;

– Sueli Terezinha C. de Siqueira, com o Bolo de Mel;

– Cláudia K da Rosa, com o Cheesecake de Mel (1º lugar);

A realização do 3º Festival de Bolos e Tortas com produtos regionais foi uma realização do Conselho Municipal de Turismo em parceria com a Prefeitura de Mafra.