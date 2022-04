Chuva de granizo: último prazo de cadastramento para saque do FGTS

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra informa, por meio da Defesa Civil, que está prolongando o cadastro para o saque do FGTS, para as famílias que tiveram suas casas atingidas pelo granizo ocorrido em dezembro do ano passado e, por algum motivo, perderam o prazo inicial para se cadastrarem.

O novo e último prazo para realizar esse cadastro será na próxima segunda e terça-feira, dias 25 e 26 de abril. Ele deverá ser feito na sede da Defesa Civil, na Rua José Boiteux, número 41, no horário das 8 às 12 horas. A Defesa Civil alerta que esse será o último prazo para o cadastro para o saque do FGTS.