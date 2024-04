Cinema Azul reuniu grande público no Cineplus Emacite

Um grande p├║blico compareceu na noite desta segunda-feira no Cineplus Emacite para participar da a├ž├úo Cinema Azul. 🐼💙

A sess├úo gratuita com o filme Kung Fu Panda 4 foi especialmente criada para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares. A sala do cinema contou com adapta├ž├Áes inclusivas para proporcionar muito conforto na hora da divers├úo. Uma bonita decora├ž├úo tamb├ęm foi preparada pela equipe do cinema.

A a├ž├úo foi alusiva ao Dia Mundial de Conscientiza├ž├úo do Autismo, celebrado no dia 02 de abril, e evidencia a responsabilidade social que a rede Cineplus possui.