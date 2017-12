Cineplus Emacite completa um ano de atividades com grandes atrativos

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A grande estreia do Cineplus Emacite ocorreu no dia 17 de dezembro de 2016 com o filme recém-lançado Rogue One – Uma História Star Wars. Um grande público compareceu e curtiu o cinema naquele sábado após o local ter ficado fechado por quase três anos. A reativação do cinema foi um “presente de Natal” para a população de toda a região, que agora pode assistir a grandes filmes em Mafra, sem precisar se deslocar para os grandes centros, já que o Cineplus Emacite exibe os grandes lançamentos do cinema com muita qualidade de som e imagem e com ingressos com preços acessíveis.

CINEMA DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Completando um ano de atividades, o Cineplus Emacite é uma grande opção de lazer para quem gosta de se surpreender ao assistir filmes em uma tela grande. O cinema possui sistemas modernos de última geração. A projeção é digital e considerada uma das melhores do mercado cinematográfico nos dias atuais. E o sistema de som possui canais digitais Dolby 7.1. Portanto, hoje o público riomafrense e de toda a região pode assistir grandes filmes com uma excelente qualidade nos formatos 2D e 3D.

Pensando no conforto do público dentro do cinema, a Cineplus investiu em modernos equipamentos de ar-condicionado que oferecem excelente desempenho para climatização de grandes ambientes. São seis equipamentos potentes distribuídos dentro do ambiente, o que proporciona um clima agradável para todos durante as exibições.

OPINIÃO DO PÚBLICO

O Cineplus Emacite é um local que proporciona lazer e muita diversão para todos. É uma grande opção para quem deseja ter bons momentos com a família e amigos na cidade de Mafra. Leia alguns depoimentos de pessoas que adoram frequentar o cinema (clique para ampliar a imagem):

EXCELENTES PROMOÇÕES

Com as promoções Terça Plus e Quinta Maluca, todo o público tem a oportunidade de assistir grandes filmes pagando meia-entrada no Cineplus Emacite. A Terça Plus ocorre em todas as terças-feiras, exceto nos feriados. Já a Quinta Maluca ocorre sempre na última quinta-feira do mês, também com exceção nos feriados. É uma grande oportunidade para reunir toda a família e amigos para irem ao cinema. Também há a promoção para os aniversariantes do dia, onde poderão optar por ingresso grátis para assistir a uma sessão no formato 2D ou meia-entrada em uma sessão no filme 3D.

PIPOCA DE QUALIDADE

Sem dúvida a pipoca é fundamental no cinema. A Cineplus possui uma qualidade reconhecida em seus produtos comercializados. Assim como ocorre em outras cidades onde a rede está presente, em Mafra há ótimas promoções para quem adora comer pipoca no cinema, como a recarga e os combos, que garantem produtos de qualidade com valores atrativos para o público. Ao recarregar a pipoca, por exemplo, o público paga a metade do preço na primeira recarga. Basta apresentar a caixa (independente do tamanho) ou o balde de pipoca no local de venda dentro do cinema (bomboniere). Além da economia que a promoção gera aos clientes, a ação também visa promover a sustentabilidade com o reaproveitamento da embalagem. O cinema também disponibiliza, além da pipoca tradicional (doce e salgada), a deliciosa pipoca com manteiga derretida, porém sem a opção de recarga.

CAFÉ E INTERNET NO CINEMA

E para ficar ainda melhor a experiência dentro do cinema, o público pode provar o café ou chocolate quente que o cinema possui para venda. Há quatro opções na máquina: café com leite, cappuccino, chocolate quente e chocatino.

O Cineplus Emacite disponibiliza gratuitamente aos seus usuários o acesso a Internet de fibra óptica. Para conectar basta selecionar a rede Wi-Fi INTERNET.COM Cineplus. Não há senha de acesso. O público pode usufruir deste benefício em todo o ambiente, exceto na sala do cinema.

FILMES JÁ EXIBIDOS

Até o momento foram exibidos 55 filmes no cinema. Coincidentemente, assim como foi na estreia no ano passado, o filme em cartaz atualmente também é do universo Star Wars (Os últimos Jedi). Seja em 2D ou em 3D, o Cineplus Emacite – que é um dos maiores cinemas do país – tem a prática de exibir grandes sucessos, sempre acompanhando os lançamentos e exibindo, inclusive, as pré-estreias. O cinema mantém várias sessões durante o dia, inclusive com sessões especiais no fim da noite, como ocorre nos grandes centros. Veja a lista dos filmes já exibidos:

FOTOS DIVERSAS

EVENTOS NO LOCAL

Eventos importantes foram realizados no Cineplus Emacite neste ano, como a posse dos políticos eleitos da cidade de Mafra, palestras, Noite Cultural Inclusiva e o casamento coletivo, quando o “Sim!” foi dito por 244 casais que puderam realizar o grande sonho do casamento em um espaço excelente para um grande evento.

Realize o seu evento no Cineplus Emacite, que conta com uma grande estrutura para proporcionar bons momentos ao seu público. Ligue e solicite mais informações: (47) 3058-5656 (ligação local para Mafra).

PROJETOS SOCIAIS

O Cineplus Emacite também utiliza o local para a prática de projetos sociais para atender escolas da região e instituições que atuam na área social. As exibições dos filmes, bem como a venda de pipoca e refrigerante durante essas ações sociais, possuem valores diferenciados com o objetivo de deixar o local mais disponível para o público que nem sempre consegue ter acesso ao cinema.

MAIS SOBRE A REATIVAÇÃO DO CINE EMACITE

Desde o mês de dezembro de 2016, a rede paranaense Cineplus – que atua desde 2005 no mercado de exibição cinematográfica – passou a exibir filmes no Cine Emacite, gerando assim um novo nome para o histórico local da cidade de Mafra: Cineplus Emacite.

Para que o cinema pudesse ser reativado, diversas reformas foram efetuadas no local. As poltronas, por exemplo, passaram por um intenso processo de reparação e limpeza realizada por uma empresa especializada. Também houve reparos nas instalações elétricas do prédio e a instalação de modernos sistemas de som e projeção de última geração, o que torna o Cineplus Emacite um dos melhores cinemas do país na atualidade.

LOCALIZAÇÃO

O Cineplus Emacite está situado na Rua Coronel Vitorino Bacelar, nº 22, no Centro da cidade de Mafra-SC. O imóvel é localizado no pavimento térreo do Edifício Condomínio Comercial, Turístico e Cultural Emacite.

SORTEIOS DE INGRESSOS

