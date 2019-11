Cineplus Emacite terá duas estreias nesta quinta-feira (14)

O Cineplus Emacite possui sistemas modernos de som e projeção de última geração. A projeção é digital, sendo considerada a melhor do mercado cinematográfico nos dias atuais. Você pode comprar o seu ingresso antecipado a qualquer momento após às 13h30 na bilheteria do cinema.

Dora e a Cidade Perdida e Invasão ao Serviço Secreto estreiam nesta quinta-feira (14) no Cineplus Emacite. Confira abaixo a programação.

Dora e a Cidade Perdida

As aventuras de Dora (Isabela Moner) junto com o seu macaco Botas e a sua mochila falante. Os anos se passaram e novas responsabilidades surgiram na vida de Dora, agora ela frequenta a escola e mora na cidade junto com o seu primo Diego (Micke Moreno). No entanto, ela precisará embarcar em uma nova aventura para salvar seus pais e resolver o mistério de uma antiga civilização perdida.

Invasão ao Serviço Secreto

Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning (Gerard Butler) vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.