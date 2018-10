Circo Social distribui alimentos arrecadados no show de stand-up no Cineplus Emacite

A rede de cinemas Cineplus tem compromisso com causas sociais. Todos os alimentos arrecadados no show de stand-up – realizado na noite da última segunda-feira (08), no Cineplus Emacite – foram destinados ao Circo Social, que realiza entregas diretas a quem precisa. O projeto possui cadastros de famílias carentes em Rio Negro e Mafra. Os voluntários separam os alimentos e montam “cestas” que são entregues diretamente às famílias em suas residências.

SOBRE O CIRCO SOCIAL

Dentro da área cultural, o Circo Social realiza apresentações de forma voluntária em creches e escolas com o objetivo de alegrar as crianças e também os adultos envolvidos, além de arrecadar alimentos e brinquedos que são doados posteriormente – dentro das ações sociais do Circo Social – para famílias carentes cadastradas no projeto ou indicadas pelo público.

Para conhecer o projeto e acompanhar as realizações, basta acessar o site www.circosocial.org ou curtir a página no Facebook: www.facebook.com/projetocircosocial