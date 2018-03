Circo Social realiza apresentações na creche do Faxinal

O Circo Social iniciou as atividades culturais de 2018 na segunda-feira (26), quando esteve presente no Centro Educacional Municipal Faxinal, em Mafra.

Aproximadamente 60 crianças assistiram ao encantador show da Galinha Pintadinha e sua turma, Os Minions, turma do Shrek, além de apresentações e brincadeiras com os divertidos palhaços do Circo Social.

O show infantil é realizado de forma voluntária em creches e escolas com o objetivo de alegrar as crianças e também os adultos envolvidos, além de arrecadar alimentos que são doados posteriormente – dentro das ações sociais do Circo Social – para famílias carentes cadastradas no projeto ou indicadas pelo público.

Para conhecer o projeto e acompanhar as realizações, basta acessar o site www.circosocial.org ou curtir a página no Facebook: www.facebook.com/projetocircosocial