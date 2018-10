Circo Social realiza apresentações na escola Beija-Flor em Mafra

Durante os períodos da manhã e tarde desta quinta-feira (04), o Circo Social realizou apresentações no Centro de Educação Municipal Beija-Flor da cidade de Mafra. No total, aproximadamente 400 alunos assistiram ao divertido show com palhaços e personagens infantis.

O show infantil é realizado de forma voluntária em creches e escolas com o objetivo de alegrar as crianças e também os adultos envolvidos, além de arrecadar alimentos e brinquedos que são doados posteriormente – dentro das ações sociais do Circo Social – para famílias carentes cadastradas no projeto ou indicadas pelo público.

Para conhecer o projeto e acompanhar as realizações, basta acessar o site www.circosocial.org ou curtir a página no Facebook: www.facebook.com/projetocircosocial