Clube de Amigas do Hospital São Vicente de Paulo faz doação à instituição

Compartilhar no Facebook

O Clube de Amigas do Hospital São Vicente de Paulo é composto por Senhoras representantes da comunidade riomafrense, que dedicam seu conhecimento, tempo, amor e sabedoria em prol do atendimento das necessidades básicas dos pacientes internados.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Por mais de 30 anos elas reuniam-se todas as terças-feiras à tarde nas dependências do próprio Hospital, devido a atual pandemia, por segurança de todos, os encontros não puderam mais acontecer, porém o amor e dedicação destas Senhoras não parou.

As participantes do grupo continuaram com seu maravilhoso trabalho de bordado em panos de louças que são comercializados e retornam ao hospital na forma de edredons, travesseiros e roupa de cama em geral. Elas continuam fazendo o trabalho, de suas casas, uma bela demonstração de como transformar o isolamento social em tempos de pandemia: fazendo o bem!

Na última semana, o HSVP recebeu 35 toalhas de banho e 35 toalhas de rosto que elas compraram com o valor adquirido com a comercialização dos panos, quais já estão sendo utilizadas em atenção dos pacientes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -