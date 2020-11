CODEM tem nova diretoria eleita para biênio 2021/2022

No último dia 06 de novembro foi eleita a nova diretoria do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Mafra (CODEM) que irá atuar no biênio 2021/2022. Representando a ACI de Mafra, foi eleito como presidente Francisco Kenji Nishioka.

“Trabalharemos nesta gestão com pessoas comprometidas e competentes, tendo como objetivo vencer o desafio de realizar um salto no desenvolvimento da cidade em curto período. Espero que os representantes do poder público possam, em sintonia, colaborar com o CODEM na medida da expectativa a ser criada. E não será pequena”, avalia o presidente eleito, Francisco Kenji Nishioka.

Como vice-presidente foi eleito Antônio Nahum Zaine, representando o Sincomafra e como secretário Hélio Daniel Costa, representante da Amplanorte.

Sobre o CODEM:

O CODEM foi instituído em 2010, conforme Lei 3.484/2010, e possui caráter deliberativo e consultivo, com o intuito de formular e executar as políticas de desenvolvimento econômico.

“O conselho, por meio de seus representantes, busca a participação ativa dos diversos segmentos da sociedade. O tema permanente é tratar das políticas de desenvolvimento de nossa cidade que visam alcançar, entre tantos objetivos, a instalação de empresas e melhoria da infraestrutura. Os reflexos serão a geração de empregos, maior arrecadação tributária e melhoria da qualidade de vida da população”, destaca o presidente eleito.

