Coluna EmOff

Mudanças

Nesta quarta-feira (5) inicia a temporada de mudanças de partidos, a chamada janela partidária. Período em que alguns vereadores devem aportar em novas siglas sem correrem risco de perderem o mandato. A janela é uma data-chave no calendário eleitoral, momento em que se desenha como será a disputa do pleito no dia 4 de outubro. A final para a mudança é o dia 3 de abril. Essa “dança das cadeiras” dos partidos vai montar uma nova configuração no mapa político local, dando indícios de como se formatará a disputa eleitoral e as possíveis alianças.

Data limite

Quem pretende se candidatar e atualmente não está em nenhuma sigla, o prazo é até o dia 4 de abril para registrar sua filiação. Neste dia, o calendário marca exatos seis meses antes da disputa nas urnas. Atenção candidatos que moram em Rio Negro e vão concorrer em Mafra: a data também é final para fixar domicílio eleitoral onde pretendem concorrer às eleições. Partidos novos que não estiverem registrados até o primeiro sábado de abril no TSE não poderão concorrer às eleições de 2020. O Aliança pelo Brasil é um dos partidos que tenta o registro.

Panorama

Durante e após a janela teremos um ideia de como será o cenário eleitoral em Rio Negro, principalmente em Mafra aonde temos vários postulantes ao cargo de prefeito. Com as possíveis mudanças de siglas saberemos realmente que terá força, ao menos, para sair candidato, e aqueles que ficarão pelo caminho.

Chapa pura

Com o fim das coligações nas eleições proporcionais – vereadores – os partidos terão que rebolar para montar uma boa nominata. Com a mudança, cada partido precisará apresentar uma lista completa com candidatos a vereador, sem se coligar com outras legendas. Em Mafra, cada partido poderá registrar até 20 candidatos, e em Rio Negro 14.

30%

Além de tentarem montar uma chapa completa os partidos terão que olhar com atenção para as mulheres, pois será obrigado todos terem 30% de candidaturas femininas. Dos 14 candidatos que cada sigla poderá lançar em Rio Negro 5 terão que ser mulheres, em Mafra serão 6.

De saída

As mudanças, pelo menos em Mafra, serão grandes, em Rio Negro tudo deve ficar como está, pelo menos é o que aparenta. Do lado de cá do rio o PTB deverá ficar sem acento na Câmara. O vereador Dimas que não está nada contente com a pré-candidatura a prefeito do Naum Zaine, não esconde de ninguém que deve deixar a sigla, o destino deve ser o PL. Já a vereadora Claudia Bus tem convite do MDB.

Ganha acento

O PL antigo PR, sem nenhuma cadeira no legislativo mafrense, deverá ganhar dois vereadores, o vereador Dimas, como dito na nota anterior, e o vereador Edenislon Schelbauer que pretende ser o pré-candidato a prefeito do partido.

Perde dois

Outro partido que dever perder vereador é o PDT. Os vereadores Vanderlei Peters e Cirineu Correa estão de mala pronta para a mudança, o primeiro para o MDB e o segundo para o Progressistas (PP). O mistério fica por conta do vereador Marcos Witt e do vice-prefeito Vicente Saliba se continuam no partido.

Sem vereador

Além do PTB outro partido que deve ficar sem vereador é o PSB. O ex-presidente da Câmara Valdir Sokolski, tudo indica, também vai deixar a sigla e seguir para o PP.

Maiores bancadas

Se estas mudanças ventiladas realmente acontecerem teremos uma nova correlação de forças na Câmara de Mafra, com 4 vereadores o MDB terá a maior bancada, seguido do PP com 3. Os dois partidos juntos terão 7 parlamentares, mais de 50% dos vereadores.

A queda de braço continua no PP

Quem achou que a disputa interna no PP já tinha sido resolvida, pode ter se enganado, pois ainda existe um recurso lá em Floripa no TJ onde o Adilson tenta retomar as rédeas do partido. Se conseguir muda toda a configuração dentro do partido, se não conseguir o Coelho vai continuar dando as cartas e poderá ser ele o candidato a prefeito pelo partido que já avisou que a partir de 4 de abril vai “botar a boca no trombone”. Vamos aguardar!