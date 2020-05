Combate ao coronavírus: comissão fiscaliza ações e recursos em Mafra

Na última sexta-feira (8) ocorreu a primeira reunião da Comissão Especial para acompanhamento, fiscalização e apoio das ações, práticas e programas de combate à disseminação do novo coronavírus e seus impactos sociais e econômicos em Mafra.

A primeira ação foi a votação das funções da Comissão. A presidência será da vereadora Claudia Maria Bus, a relatoria do vereador Abel Bicheski e o vereador Adilson Sabatke será membro.

Durante a reunião, os membros solicitaram todas as proposições do legislativo mafrense (indicações escritas, requerimentos, etc) com a temática do novo coronavírus que foram elaboradas antes da composição da Comissão Especial. O objetivo é acompanhar as solicitações dos vereadores sobre as ações de enfrentamento que estão sendo executadas pelo Poder Executivo, bem como em relação às verbas e equipamentos.

Além disto, os vereadores solicitaram informação sobre os trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde. Também solicitaram que seja oficiado ao Hospital São Vicente de Paulo sobre informações dos cuidados e das precauções que estão sendo tomadas na unidade de saúde. Os vereadores buscam saber se todas as recomendações de enfrentamento ao vírus e se há alguma ala hospitalar exclusivamente destinada ao tratamento de pacientes portadores do COVID-19. Essa solicitação também será feita a Maternidade Dona Catarina Kuss.

A Comissão também solicitará a Secretaria de Assistência Social informações sobre a distribuição de cestas básicas e quais os critérios adotados. Também irão solicitar informações à Secretaria Municipal de Educação para obterem informação sobre a situação do repasse de verbas para merenda escolar e se há possibilidade de transformar as verbas em cesta básica para os alunos. Por último, a Comissão irá solicitar informações sobre as ações que o Ministério Público está tomando em relação ao COVID-19 no município.