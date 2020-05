Começaram as obras do asfalto do São Lourenço

1 de 8

“É a maior obra de Santa Catarina, de governos municipais. São oito milhões investidos, e neste momento de pandemia!” Desta forma o prefeito Wellington Bielecki destacou a importância da assinatura da ordem de serviço para o início das obras do asfalto do São Lourenço, que vão contemplar com pavimentação asfáltica as Rodovias Municipais Estanislau Wilner e Benemérito Theodoro Stephanes.

“Hoje, a prioridade do município é o combate a pandemia do coronavírus. Mas temos que ter a responsabilidade de iniciar ou dar continuidade a todas as obras que possuem recursos garantidos, como esta do São Lourenço, que tem recursos do Ministério das Cidades e do BRDE”, destacou Wellington.

A assinatura ocorreu na manhã de terça-feira 19, próximo a ponte do rio São Lourenço, com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Éder Guilgen, além dos vereadores Adilson Sabatke e Waldir Sokolski, secretários e servidores municipais, representantes da empresa, inclusive seu diretor, Claudiomir de Oliveira França, e membros da comunidade. A cerimônia foi breve, buscando evitar qualquer tipo de aglomeração, sendo que, em seguida, as obras já tiveram início. Elas incluem a pavimentação asfáltica das duas rodovias municipais, num total de 5,307 quilômetros, contando ainda travessias elevadas, sinalizações horizontal e vertical, meio-fios e calçadas. A empresa que irá realizar a obra é a União Prestadora de Serviços Ltda, pelo menor preço apresentado: R$ 8.073.504,07.

Por medida de prevenção contra a disseminação do coronavírus, logo cedo todos os funcionários que irão trabalhar na obra passaram por triagem na Unidade Especializada Covid-19 (ao lado da UPA). Ao serem liberados, os funcionários seguiram para o trecho inicial da obra, que foi iniciada logo após o evento e avançou ao longo de todo o dia. A empresa União Prestadora de Serviços Ltda., responsável pelo trabalho, disse que o prazo previsto para execução é de aproximadamente 10 meses.

MANDADO DE SEGURANÇA

O juiz da comarca de Mafra, Rafael Salvan, havia concedido mandado de segurança em favor da empresa que ficou em segundo lugar no processo de licitação para as obras de asfalto do bairro São Lourenço.

Após a manifestação da Prefeitura de Mafra, o juiz reconsiderou os fato, e decidiu por liberar (autorizar) o início das obras, conforme contrato com a empresa (União Terraplanagens) que venceu a licitação, apesar de alguns embargos jurídicos levantados pela empresa que havia se classificado em segundo lugar, no item ‘preço’.

E, diante disso, a Prefeitura agendou para este dia 19 assinatura do contrato com a empresa, para início das obras.