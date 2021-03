Começou nesta segunda-feira em Riomafra a vacinação dos idosos de 85 a 89 anos contra covid-19

Compartilhar no Facebook

Em Mafra, todos os idosos serão vacinados direto em suas casas, já em Rio Negro somente os acamados e com dificuldades de locomoção, os demais serão em drive-thru.

35% do grupo de idosos de 80 a 84 anos também receberá a dose nesta etapa de vacinação em Mafra

Mafra recebeu na última sexta-feira, dia 26, mais 670 doses da vacina AstraZeneca contra covid-19. De acordo com Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde estas doses serão destinadas para imunização de 100% dos idosos de 85 a 89 anos e 35% do grupo de idosos de 80 a 84 anos e profissionais de saúde ainda em sistema de escalonamento. Mais uma vez, os idosos serão vacinados em casa, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade de saúde. Além desse público, esse lote de vacinas contempla 8% do total dos trabalhadores de saúde que ainda não foram vacinados.

Vale lembrar que o público acima de 90 anos já recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19. A Secretaria de Saúde pede que os idosos fiquem em casa aguardando a equipe.

Informações

Para esclarecimentos sobre cadastro, o idoso ou seu familiar pode entrar em contato com a equipe de saúde do seu ESF. Seguem os telefones abaixo:

o ESF Augusta Vitória – 984483531

o ESF Bela Vista do Sul – 3642-8678

o ESF CAIC – 3642-5586

o ESF Espigão do Bugre – 3643-5162

o ESF Faxinal – 3643-1008

o ESF Jardim América – 3642-9291

o ESF Restinga 3645 -1033

o ESF Saltinho do Canivete – 984483531

o ESF São Lourenço – 3642-8464

o ESF Vila Nova – 3642-7124

o ESF Vista Alegre – 3642-8005

o ESF Butiá – 984482834

o ESF Central – 3642-7775

Em Rio Negro

No município rionegrense a vacinação contra a covid-19 para idosos de 85 e 89 anos também iniciou nesta segunda-feira,01.

As doses também serão aplicadas no sistema drive-thru de manhã, até às 12 horas e à tarde, das 14:35 às 7 horas, em frente à Base da Covid, ao lado da praça João Pessoa, da mesma forma como ocorreu nas últimas semanas, a

Para se vacinar, é necessário trazer um documento com foto e a carteira de Idosos acamados. O agendamento será feito direto na Secretaria de Saúde.

Os idosos de 85 e 89 anos, acamados ou com mobilidade reduzida, serão vacinados em suas casas.