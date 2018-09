Comissão de finanças analisa projeto sobre lei orçamentária de 2019

Durante a terça-feira, os vereadores Cirineu Corrêa Cardoso e Valdir Sokolski, que integram a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Finanças, se reuniram para analisar o projeto de lei Nº 10/2018, de autoria do poder executivo. O projeto dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019.

Segundo os vereadores, é necessário analisar com detalhes e calma o projeto que irá definir as futuras ações do poder executivo no município de Mafra. Além disto, é função desta comissão acompanhar e fiscalizar a proposta orçamentária anual.

O vereador Cirineu Corrêa Cardoso atua como presidente da comissão e o vereador Valdir Sokolski atua como vice-presidente. Também participou da reunião o diretor da casa legislativa, Cleciomar Witt.