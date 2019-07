Concurso da rainha e princesas da 2ª Festa das Etnias está com inscrições abertas

Poderão participar do concurso candidatas com idade entre 16 a 26 anos até a data da inscrição, que sejam solteiras, sem filhos ou que não estejam grávidas. Devem residir no município por um período de, no mínimo, um ano antecedente à realização do concurso

As inscrições para o concurso que escolherá Rainha e Princesas da 2ª Festa das Etnias foram abertas na última quarta-feira, dia 10. Elas são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 6 de agosto na própria Diretoria de Cultura, na Rua Felipe Schmidt, n° 494 (fundos), no período das 8 às 12h e das 13h30 às 17h. O baile de escolha da rainha, 1ª e 2ª princesas acontecerá no dia 16 de agosto, às 21 horas, no London Club.

Poderão participar do concurso candidatas com idade entre 16 a 26 anos até a data da inscrição, que sejam solteiras, sem filhos ou que não estejam grávidas. Devem residir no município por um período de, no mínimo, um ano antecedente à realização do concurso. Segundo a prefeitura de Mafra, tais requisitos, definidos para a participação das candidatas, são baseados em critérios utilizados em outros concursos de beleza nacionais.

É importante destacar que as candidatas precisam ter disponibilidade de horários para atividades preparatórias e de divulgação do concurso no período que o antecede, tais como ensaios e reuniões, assim como para representar o município de Mafra nas programações e eventos em que forem solicitadas até a escolha das próximas rainha e princesas.

As candidatas serão avaliadas pela simpatia, beleza facial, postura corporal, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação e torcida organizada.

Documentos necessários

No momento da inscrição as candidatas interessadas deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (que pode ser retirada no site www.mafra.sc.gov.br ou no ato da inscrição); b) Fotocópia de RG e CPF; c) Fotocópia do comprovante de residência ou outro documento que comprove no mínimo 1 ano de residência no Município; d) Termo de Compromisso assinado (que pode ser retirada no site www.mafra.sc.gov.br ou no ato da inscrição); e) Autorização dos pais ou responsáveis caso candidata menor de 18 anos, autenticado em Cartório; f) Uma foto (corpo inteiro) que ficará no arquivo do Concurso.

O regulamento completo, bem como a ficha de inscrição e o termo de compromisso poderão ser acessados no site www.mafra.sc.gov.br

Informações pelos telefones (47) 3642-0488.