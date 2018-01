Concurso para professores oferece 38 vagas efetivas na Udesc

Compartilhar no Facebook

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) abriu nesta segunda-feira (08), o período de inscrições do Concurso Público nº 01/2017, para seleção de professores efetivos. As inscrições seguem até 22 de fevereiro. São 38 vagas em dez centros de ensino da instituição, localizados em oito cidades: Florianópolis, Joinville, Lages, Ibirama, Balneário Camboriú, Laguna, Chapecó e Pinhalzinho.

Clique aqui e faça a sua inscrição

A taxa é de R$ 200 e deve ser paga via depósito identificado.

Há vagas para diversas áreas do conhecimento, como Desenho Industrial, Música, Biologia, Engenharia, Gestão Ambiental, Administração, Fisioterapia, Geografia, Pedagogia, Arquitetura, Física, Matemática, Economia, Genética, Enfermagem e Zootecnia.

As provas escrita, didática e de títulos ocorrerão de 23 a 27 de abril. A remuneração para o regime de trabalho de 40 horas é de R$ 6.811,55 para candidatos com mestrado e de R$ 8.855,80 para aqueles com doutorado. Além disso, os professores contratados terão auxílio-alimentação de R$ 29,25 por dia útil trabalhado.

Mais informações podem ser obtidas nos centros, em lista de contatos disponível na página do concurso.