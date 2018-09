Concurso público da Prefeitura de Mafra segue com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições do concurso público realizado pela Prefeitura de Mafra, que objetiva a contratação de profissionais e também a formação de cadastro reserva.

São oportunidades de níveis fundamental, médio e superior que estão distribuídas nos cargos de contador (2); agente administrativo (10); motorista II (11); operador de máquinas (7); e operador técnico de máquina escavadeira hidráulica (1). A carga horária dos contratados é de 40 horas semanais e os salários podem variar de R$ 1.450,21 a R$ 5.472,91.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de outubro de 2018, via internet no endereço eletrônico mafra.fepese.org.br ou de forma presencial na Fepese, localizada no campus reitor João David Ferreira Lima, UFSC, Trindade, Florianópolis – SC ou no Instituto de Previdência de Mafra, situado na avenida prefeito Frederico Heyse, nº 1386, Alto de Mafra. O horário de atendimento nos dias úteis ocorre das 8h às 12h e das 13h30min às 17h e no último dia de inscrição irá encerrar às 16h.

As taxas são nos valores de R$ 60,00 para funções de nível fundamental, R$ 80,00 para nível médio e R$ 100,00 nível superior, que deve ser pagas por meio de boleto bancário.

Todos os candidatos são submetidos a prova escrita de caráter eliminatório e classificatório prevista para o dia 25 de novembro de 2018. As funções de motorista II, operador de máquinas e operador técnico de máquina escavadeira terão como forma de classificação também prova prática que pode ocorrer provavelmente no dia 16 de dezembro de 2018.

Este certame é válido por dois anos e podem ser prorrogados uma única vez por igual período. Mais informações podem ser obtidas no edital que está disponível em nosso site.