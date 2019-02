Conselho Municipal de Saúde participará audiência pública no próximo dia 19

Compartilhar no Facebook

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) realizará na próxima terça-feira, 19, a ducentésima trigésima segunda reunião ordinária para dar sequencia aos trabalhos realizados quanto à gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em 2019, no âmbito do município de Mafra.

A reunião do mês de fevereiro acontecerá às 14h na Câmara de Vereadores de Mafra, que fica localizada na av. cel. Severiano Maia, nº 441 – Centro de Mafra. Nesta ocasião também será realizada uma audiência pública com o CMS e a Secretaria Municipal de Saúde, toda a população e usuários do SUS estão convidados a participar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

PAUTA

1 – Assuntos de ordem:

– Aprovação da ata da reunião anterior;

– Relatório de gestão 2018 – Secretaria Municipal de Saúde

2 – Assuntos deliberativos:

– Relatório de Gestão 2018 – Secretaria Municipal de Saúde

O calendário anual de reuniões do CMS pode ser acessado no site da Prefeitura de Mafra https://www.mafra.sc.gov.br/ ou diretamente.