Construção da ferrovia em Riomafra será contada em exposição

Está aberta ao público no Arquivo Público Maria da Glória Foohs em Rio Negro (antiga Prefeitura) a exposição “Trilhos de Rio Negro”, que conta a história da construção da ferrovia em Riomafra e a instalação do Batalhão Maúa, unidade do Exército Brasileiro responsável pela obra que ligou Mafra à Lages.

Fotos e artigos da época mostram em detalhes a construção da ferrovia e do Batalhão Mauá em Riomafra.

A exposição é aberta ao público de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30min às 17h.

BATALHÃO MAUÁ E A ESTRADA DE FERRO

O Batalhão Mauá foi uma unidade militar responsável pela construção da estrada de ferro que liga Mafra à Lages. Com o objetivo inicial de construir os trechos ferroviários entre Rio Negro, Caxias, Pelotas e Santa Maria o Batalhão foi instalado em Rio Negro em 29 de julho de 1938. Missão que logo foi alterada para a construção de parte do Tronco Principal Sul, ligando Mafra à Lages, em uma extensão de 294 km. O feito trouxe a Rio Negro e Mafra o então presidente da República Juscelino Kubitschek em 1957, quando inspecionou ‘in loco’ o andamento das obras.