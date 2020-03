Convênio de R$ 1 milhão é firmado entre o município e o Hospital São Vicente de Paulo

O convênio, para atendimento do SUS, vai custear consultas médicas especializadas, exames de média e alta complexidade, cirurgias e materiais. Assinatura foi realizada na cerimônia que marcou o início das comemorações dos 70 anos do hospital

Na noite de segunda-feira, 02, o prefeito Wellington Bielecki, em companhia da primeira-dama do município, Iara Bielecki, esteve presente na solenidade que deu início às comemorações dos 70 anos do Hospital São Vicente de Paulo. No evento, a Prefeitura de Mafra celebrou um novo convênio com a instituição, no valor de um milhão de reais. Os repasses vão custear consultas médicas especializadas, exames de média e alta complexidade, cirurgias e a aquisição de materiais médico-hospitalares para os procedimentos.

Wellington destacou a importância do hospital para a cidade e toda a região, ao longo de seus 70 anos de história, e também a dedicação de todas as pessoas envolvidas com a instituição, que contribuíram para a sua evolução e o seu reconhecimento. “O Hospital São Vicente de Paulo é motivo de orgulho para todos nós, filhos de Mafra”, salientou o prefeito.

O evento contou com a participação da diretoria do hospital, conselho fiscal, corpo clínico e funcionários. Em posição de destaque estavam, além do prefeito Wellington, o presidente do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Carlos Schmieguel, a vereadora Marise Valério, representando o presidente da Câmara, Eder Gielgen, e a secretária de Saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga.

CONVÊNIO

Após a fala do diretor presidente do hospital e do lançamento do selo dos 70 anos, foi realizada a assinatura do convênio. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Darci de Matos, disponibilizados à Associação de Caridade São Vicente de Paulo pelo município de Mafra, por meio do Fundo Municipal de Saúde. O repasse financeiro vai permitir o custeio das despesas de manutenção dos serviços médico-hospitalares de retaguarda para o atendimento dos pacientes do SUS, que serão prestados diretamente por profissionais do hospital e que incluem as especialidades médicas: cirurgia geral, cirurgia torácica, ginecologia (cirurgião), traumato-ortopedia, neurologia e neurocirurgia, cardiologia, cirurgia vascular (cirurgião), otorrinolaringologia (cirurgião), urologia (cirurgião), cirurgião de cabeça e pescoço; e os exames diagnósticos: tomografia, ultrassonografia, ressonância, colonoscopia, endoscopia digestiva e respiratória, ecodoppler venoso e arterial, teste de esforço, ecocárdio, cintilografia, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, ecodopplercardiograma trasntorácico, mapeamento cerebral, holter, teste ergométrico.