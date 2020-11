Corpo de Bombeiros combate incêndio no pátio da empresa Rumo em Mafra

Compartilhar no Facebook

Por volta das 16h30 deste sábado (07), o Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a “Baixada do Peri”, pátio de depósito da empresa Rumo, para atender a solicitação de incêndio em aproximadamente duas toneladas de mangueiras que eram utilizadas para os freios dos vagões, acondicionadas sobre um vagão aberto em baixo de uma rede de alta tensão.

Nas proximidades do local estavam diversos equipamentos e peças de reposição para locomotivas e vagões, dificultando o acesso e o combate, bem como a cerca de 45 metros um depósito com líquidos inflamável.

Para o combate as chamas e o rescaldo, foram utilizados aproximadamente 7.000 litros de água e 50 litros LGE (líquido gerador de espuma).

Houve o apoio do Corpo de Bombeiros de Rio Negro no abastecimento, pois a viatura de Mafra AT-15 durante o deslocamento para evitar uma colisão com um automóvel, veio a colidir contra o canteiro central estourando o pneu dianteiro.

Fotos: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Mafra