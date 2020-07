Corpo de Bombeiros de Mafra auxilia as vítimas do ciclone

Nesta terça-feira (30) Riomafra e região foram surpreendias por um evento adverso causado por um ciclone extratropical, caracterizado como sendo um ciclone bomba ou ciclone explosivo, que teve início na Argentina e se deslocava para o litoral, atingindo quase toda região sul do país.

Este evento causou prejuízos por onde passou. No município de Mafra, o ciclone bomba juntamente com a chuva, causaram quedas de árvores sobre residências, vias públicas municipais e rodovias estaduais e federais, dificultando o trânsito. Houve também ocorrências que envolviam destelhamento de edificações, queda outdoors, queda de placas de sinalização, rompimento de linhas de energia elétrica com consequente comprometimento da distribuição de energia elétrica e de comunicação em vários pontos do município.

LEIA TAMBÉM: Temporal atinge Riomafra e região causando estragos

O Corpo de Bombeiros Militar de Mafra montou uma força tarefa composta por bombeiros militares e comunitários do serviço operacional e serviço administrativo para atender a demanda ocorrências causadas pelo evento adverso.

Foram atendidas mais de 30 ocorrências, num curto espaço de tempo, a maior parte delas envolvendo queda de árvores que caíram sobre a via de rolamento onde foi realizado o corte e a retirada dessas árvores para liberar o tráfego de veículos, queda de árvores sobre a rede de distribuição de energia elétrica e árvores que caíram sobre edificações, sendo realizado o corte e retirada dessas árvores que ofereciam riscos aos usuários dos imóveis e comprometiam sua estrutura. Realizada distribuição de lonas aos imóveis que tiveram seus telhados danificados com a queda de árvores e outras que sofreram destelhamentos apenas com a ação do vento.

Nesta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros continuou com o trabalho de restabelecimento da normalidade. No dia de ontem atendeu a todas as solicitações que foram do conhecimento. A corporação reconhece que muitas pessoas não conseguiram solicitar apoio devido a falta de comunicação a qual estava comprometida. “Nos colocamos a disposição para aqueles que precisarem do auxílio do Corpo de Bombeiros”.