Corpo de Bombeiros de Mafra deu início ao curso básico de Atendimento de Emergência

Mais de 50 alunos estão inscritos no curso, a grande maioria da área da educação de Mafra e Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

Começou nesta terça-feira, dia 30, com uma aula inaugural o curso básico de Atendimento de Emergência do Corpo de Bombeiros de Mafra. Nesta primeira aula os alunos tiveram o conhecimento da proposta do curso que é o aprendizado em prol da prevenção, gerenciamento e primeira resposta a sinistros relacionados a acidentes das mais diversas naturezas, como princípios de incêndio e casos clínicos.

Mais de 50 alunos estão inscritos no curso, a grande maioria da área da educação de Mafra e Itaiópolis. O curso também servirá como pré-requisito para a inscrição no curso avançado de Atendimento a Emergência e para o exercício das funções de Bombeiro Comunitário.

O curso básico tem o objetivo de capacitar a comunidade para agir em situações de emergências, para que atuem na primeira resposta, evitando ou minimizando consequências desastrosas.