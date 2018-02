Corpo de Bombeiros de Mafra “pede socorro” devido à falta de efetivo

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em nota enviada para a imprensa, o Corpo de Bombeiros de Mafra informa que passará a atender com apenas “uma viatura por vez e a uma ocorrência por vez”.

Em março do ano passado a Gazeta de Riomafra publicou uma notícia sobre a falta de efetivo. Clique aqui para ler

A drástica redução de efetivo, resultante da não reposição de Bombeiros Militares que se aposentaram (ingressaram na reserva), culminou do atendimento diário por apenas três bombeiros militares. Com esse número de bombeiros, apenas uma viatura pode ser ativada, atendendo uma ocorrência de cada vez.

Na prática isto significa que se ao mesmo tempo acontecer um acidente na rodovia e um incêndio, por exemplo, a guarnição atenderá aquele que primeiro solicitou, cabendo o segundo atendimento ser realizado pela cidade mais próxima que esteja disponível, podendo levar mais de uma hora para o atendimento.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mafra foi criado através da Lei nº 850, iniciando as atividades em 12 de março de 1975 com um efetivo de 25 homens. Na década de 80 chagou a ter um efetivo total de 60 bombeiros militares. A ONU tem como parâmetro mundial o número de um bombeiro para cada 1000 habitantes, Mafra com 55.902 habitantes precisaria ao menos 56 bombeiros, porém hoje conta com apenas 17 bombeiros militares e com previsão de chegar a 11 bombeiros no segundo semestre de 2018.

Cabe ressaltar que somente na cidade de Mafra no ano de 2017, foram realizados um total de 9885 atendimentos, sendo: 205 Incêndios; 2138 Atendimentos Pré-hospitalares; 392 Acidentes de Trânsito; 53 Salvamentos/Buscas/Resgates; 46 Auxílios/Apoios; 16 Cortes de Arvores; 46 Eliminações de Insetos; 94 Ações preventivas; 77 diversos; 6303 Vistorias e 393 Analises de Projetos; 122 Orientações nas residências através do Alerta Vermelho.