Corpo de Bombeiros Militar de Mafra realiza fiscalizações sanitárias

Na noite da sexta-feira (07), o Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, através do Serviço de Segurança Contra Incêndio (SSCI) com apoio das Polícias Civil e Militar, deu continuidade às fiscalizações sanitárias no município de Mafra, cumprindo seu papel como autoridade de saúde conforme Portaria 266 – GAB/SES.

A fiscalização prioritariamente tem caráter orientativo/preventivo. Os estabelecimentos vistoriados foram orientados a cumprirem todas as regras propostas para minimizar a transmissão do vírus. A de aglomeração de pessoas, uso de máscaras e distanciamentos é a parte principal da fiscalização. São checados também os sistemas preventivos contra incêndio.