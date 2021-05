Covid-19: aberto pré-cadastro para a vacinação para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas

Campanha de vacinação contra Covid-19 é dirigida aos residentes no município de Mafra e abrange duas fases – I e II

A Secretaria de Saúde de Mafra, por meio da Vigilância Epidemiológica, está realizando um pré-cadastro para auxiliar no processo de vacinação contra o coronavírus. Nesta ação, o pré-cadastro está disponível para o público-alvo das fases I e II conforme a Campanha Nacional de Imunização e que ainda não recebeu a dose.

Fase I: pessoas com síndrome de down, independente da idade (18 a 59 anos); pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), independente da idade (18 a 59 anos); pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea, independente da idade (18 a 59 anos); gestantes e puérperas com comorbidades, independente da idade (maiores de 18 anos); pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), independente da idade (18 a 59 anos); pessoas com comorbidades e deficiência permanente de 55 a 59 anos.

Fase II: pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes considerando os critérios de priorização por faixa etária, de forma escalonada da maior para a menor idade.

Função do cadastro

Este pré-cadastro serve para que a Saúde de Mafra, na medida do recebimento das próximas doses, possa organizar a imunização dos públicos-alvo, seguindo critérios estabelecidos pela Nota Técnica nº 16 GEVIM/DIVE/SUV/SES. Este cadastro é destinado aos residentes na cidade de Mafra e o levantamento servirá de base para o cronograma de aplicação das doses, que ocorrerá de maneira permanente e gradativa, seguindo critérios de inclusão e exclusão, descritos no próprio corpo do formulário, quando acessado pelo interessado. Todos os critérios estão descritos no formulário que deverá ser preenchido.

No pré-cadastro é preciso informar os dados pessoais, endereço, além do grupo ao qual pertence. Também é possível anexar documentos como comprovante de residência e declaração médica que comprove a comorbidade.

Assim que novas doses forem sendo enviadas ao município, as equipes de vacinação farão o contato para o agendamento da aplicação da vacina. Vale destacar que os dados informados pela pessoa serão utilizados somente para esta função, assegurando-se o sigilo das informações fornecidas.

Caso o interessado não possua acesso à internet ou dificuldade no acesso, poderá procurar a sua unidade de saúde de referência para auxiliá-lo.

Cadastre-se aqui – exclusivo para residentes em Mafra

Pré-cadastro: gestantes e puérperas – Atenção aos critérios: gestantes e puérperas (45 dias pós-parto) com comorbidades; gestantes e puérperas (45 dias pós parto) sem comorbidades.

Pré-cadastro: grupos prioritários – pessoas com síndrome de down (18 a 59 anos); pessoas com doença renal crônico em terapia de substituição renal (diálise) (18 a 59 anos); pessoas transplantadas de órgãos sólidos ou de medula óssea (18 a 59 anos); pessoa com deficiência permanente com BPC – Beneficio de Prestação Continuada (18 a 59 anos); pessoa com deficiência permanente (18 a 59 anos).

Pré-cadastro: pessoas com comorbidades (conforme descrito na Nota Técnica nº 016).

No site oficial da Prefeitura de Mafra o pré-cadastro também fica disponível no banner “Pré-cadastro – Vacinação Covid-19 – etapa: comorbidade, deficiência permanente, gestantes e puérperas”. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Vigilância Epidemiológica de Mafra pelo telefone: 3642-8360 (segunda à sexta-feira, das 7 às 16 horas) ou sua unidade de saúde de referência.

Vacinômetro

Para saber como está o andamento da Campanha Nacional de Imunização contra Covid-19 em Mafra – doses recebidas, doses aplicadas e público-alvo vacinado, acesse o site oficial da Prefeitura de Mafra, link VACINÔMETRO.