Covid-19: atendimentos em Mafra passam a ser feitos na UPA

Agora na mesma UPA existem duas recepções, sendo uma para atendimentos de casos suspeitos de Covid-19 e uma para urgências e emergências

A UPA de Mafra passou a receber desde segunda-feira (22), os atendimentos para Covid-19. Agora no mesmo local, mas com espaços e entradas distintas, há uma recepção exclusiva para casos suspeitos de Covid-19 e outra para urgência e emergência.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com o prefeito Emerson Maas, este remanejamento de espaço se deu devido ao aumento do fluxo de atendimentos para Covid-19. “A tenda estava ficando sem condições, com pouco espaço e já não atenderia mais às condições sanitárias. A equipe de gestão da Saúde e a equipe interna avaliaram todo o fluxo do processo de atendimento na UPA e concluíram que era possível o remanejamento de espaços, tendo um exclusivo para Covid-19 e outro para urgência e emergência”, explicou o prefeito.

Mais qualidade no atendimento

Para a viabilização dos serviços, foi aumentado o número de médicos e enfermeiros para realização dos atendimentos. A mudança envolveu ainda fatores como proporcionar mais segurança, conforto, agilidade para as pessoas que procuram a unidade. Também houve aumento no número de leitos para suporte de pacientes com Covid-19. O atendimento é composto por duas triagens, com dois enfermeiros, dois consultórios e uma sala para coleta de exames, na qual o paciente pode sair com este agendado ou já realizado ou ainda com medicação adequada.

Recomendações

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A recepção Covid-19 agora é pela entrada principal da UPA. Já os casos de urgência e emergência são recepcionados pela lateral – espaço que foi adaptado -, onde era a entrada das ambulâncias. Para quem se dirigir a qualquer uma das recepções, as recomendações são as mesmas: ir sozinho, se possível e utilizar máscara. “Quanto menor o número de pessoas em um mesmo espaço, melhor será o controle e evitam-se aglomerações”, concluiu o prefeito.