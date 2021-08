Covid-19: Mafra já chegou a mais de 92% da população acima de 18 vacinada

Compartilhar no Facebook

Dados do dia 25 de agosto mostram que população jovem tem procurado as unidades de saúde para receber a dose de imunização

Mafra atingiu 92,08% da população adulta (acima de 18 anos) vacinada com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. A informação foi anunciada pela Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal de Saúde na última quarta-feira, 25. O levantamento leva em consideração aplicações da primeira dose (vide tabela).

De acordo com dados ainda mais recentes, desta sexta-feira, 27, da Vigilância Epidemiológica, 37.952 pessoas acima de 18 anos já foram beneficiadas com a primeira dose e 16.856 com a segunda ou dose única, desde o início da vacinação em fevereiro deste ano.

Doses por idade

Mafra já está atingindo em algumas faixas etárias o esquema vacinal completo, ou seja, com as duas doses ou com dose única. Ao todo, Mafra aplicou 54.808 doses de vacina contra Covid-19. A vacinação segue em todos esses grupos e a meta é, segundo o secretário de Saúde, Plínio Saldanha, até 31 de agosto completar o cronograma de vacinação proposto pelo Estado.

Confira a tabela de porcentagem

Doses aplicadas até 25 de agosto levando em consideração a população mafrense acima de 18 anos.

Faixa etária Porcentagem % Primeira Dose (D1) Segunda dose (D2) ou Dose única (DU) 80 anos e mais 100,54 97,21 75 – 79 anos 101,29 99,70 70 – 74 anos 99,69 98,65 65 – 69 anos 98,50 96,51 60 – 64 anos 99,26 89,31 50 – 59 anos 98,75 30,41 40 – 49 anos 88,22 34,19 30 – 39 anos 91,55 20,36 20 – 29 anos 84,72 15,83 18 – 19 anos 79,70 9,56 Total 92,08 39,68