Covid-19: Mafra já registrou mais de 80 denúncias

A Secretaria de Saúde de Mafra, por meio da Coordenação da Atenção Primária à Saúde, divulgou o balanço dos atendimentos realizados ao Disque Denúncia Covid-19, desde seu lançamento em 03 de julho.

Até o dia 23 de julho o serviço recebeu 41 denúncias envolvendo aglomerações e festas em residências, 04 em jogos de futebol em locais diferentes, 04 em mercados, 05 em conveniências, 12 em bares, uma em academia e duas em rodeios. Além disso, houve ainda 05 denúncias de aglomerações em praças públicas e outras 08 sobre descumprimento de quarentena (pessoas positivadas que furaram o isolamento social). A Atenção Primária relatou ainda que houve dois pedidos de orientação sobre empresas que apresentaram funcionários positivados.

Segundo a Atenção Primária as denúncias durante os finais de semana aumentam consideravelmente e, a fim de que as medidas restritivas sejam cumpridas pela população, a Saúde de Mafra lembra ainda que abordagens estão sendo realizadas conforme preconiza o decreto municipal nº 4347 de 15 de julho de 2020, Art. 6°: “A fiscalização do presente Decreto será promovida pelo Poder Público Municipal, através de seus servidores especialmente designados para tal finalidade, podendo ainda, valer-se do auxílio da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar”.

PENALIDADES

Conforme o decreto municipal nº 4347 de 15 de julho de 2020, que estabelece novas medidas de prevenção e enfrentamento do coronavírus (Covid-19), estão previstas penalidades para quem descumprir o mesmo, sendo: advertência; multa (conforme estabelecido na legislação sanitária municipal); interdição do estabelecimento pelo prazo de 10 (dez) dias, em caso de reincidência da conduta; cassação do alvará de licença, localização e funcionamento, enquanto vigorar os efeitos do decreto.

Todos contra disseminação do coronavírus

Na avaliação de risco potencial para Covid-19 o Planalto Norte é classificado como grave. Sendo assim, a colaboração da população é fundamental para conter a disseminação do coronavíus. A Saúde de Mafra vem orientando desde o início da pandemia as medidas não farmacológicas que todos devem adotar como:

Higienizar as mãos com frequência

Evitar viajar e não realizar comemorações ou reuniões com a presença de pessoas que não residem em sua casa.

Ficar em casa sempre que possível.

Manter distância de 1,5 metros de outras pessoas.

Não participar ou frequentar locais em que possa haver aglomeração de pessoas.

Utilizar máscara em espaços públicos e privados.

Não frequentar locais que não sigam as recomendação e adequações necessárias para minimizar a transmissão do coronavírus.

DENUNCIE

O Disque Denúncia Covid-19 está atendendo por um novo número – para ligações diretas ou via WhatsApp – (47) 98436-1038. Podem ser enviadas mensagens, fotos e vídeos, lembrando que é importante indicar o local onde está ocorrendo a situação.