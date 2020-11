Covid-19: Mafra teve aumento expressivo na coleta de exames nos últimos 30 dias

Mafra registrou durante os últimos 30 dias um aumento significativo de casos ativos da Covid-19. Foram 157 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no município.

Segundo parâmetros da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, em 12 de outubro havia 462 casos e em 12 de novembro o registro foi de 619 casos. Este ainda mostra que em apenas uma semana – de 05 a 12 de novembro – houve 49 casos novos da doença. A secretária de saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, explicou que a região do Planalto Norte voltou a ser classificada com risco Grave (laranja) na Matriz de Risco Potencial do Governo do Estado, lembrando também que mais 12 municípios também estão nesta situação, além de outra região em risco alto e outras três em gravíssimo.

AUMENTO DE CASOS

A secretária destacou que a detecção de casos se deve ao aumento expressivo na coleta de exames. “Temos em média 100 pacientes diários esperando o resultado. É importante que essa coleta seja realizada, pois com a detecção precoce, podem-se evitar internamentos e óbitos”, disse. Ela lembrou ainda que conforme as atividades vão voltando à rotina habitual, mais casos poderão aparecer. Jaqueline ainda dá um aviso: “se foi coletado exame, o paciente deve ficar atento, pois realizamos o monitoramento e podemos entrar em contato para intervenção o mais rápido possível”.

A secretária explicou ainda que está havendo atraso no resultado dos exames de Covid-19, devido à invasão por hackers na plataforma do Ministério da Saúde e também ao aumento da demanda por coletas em todo Estado, por consequência, sobrecarregando o LACEN de Florianópolis, que é a referência para toda Santa Catarina em análises para Covid-19.

BOLETIM

De acordo com o último boletim epidemiológico de Mafra, datado de 12 de novembro, os números da Covid-19 no município são os seguintes: 619 confirmados, 553 recuperados, 57 em acompanhamento domiciliar, 01 em enfermaria, 03 em UTI e 05 óbitos.

REDUÇÃO DA CURVA DE TRANSMISSÃO

A Vigilância Epidemiológica alerta que a inobservância das medidas para o enfrentamento da pandemia é um dos principais fatores para o crescimento dos casos na cidade e em demais municípios. A enfermeira Francesli Pereira relatou que é possível constatar o aumento dos casos, devido ao afrouxamento das medidas de prevenção. Uma forma de evitar a disseminação da doença é que assim que a pessoa apresentar os primeiros sinais e sintomas correlacionados à Covid-19 ou à sintomatologia gripal, esta deve procurar precocemente a Unidade Covid-19, que fica anexa à UPA do Jardim América.

PREVENÇÃO

A população, junto ao poder público, tem papel fundamental no que tange a evitar a transmissão da Covid-19. Siga as principais medidas não-farmacológicas e evite sua contaminação e a de outras pessoas, barrando a propagação de doenças.

– Use máscara;

– Use água e sabão nas mãos e antebraços para higienização – lave-os por pelo menos 20 segundos;

– Use álcool gel 70% para higienizar as mãos quando não puder lavá-las;

– Respeite o distanciamento social – no mínimo 1,5 metro;

РEvite aglomera̵̤es;

РEvite tocar os olhos, nariz e boca com as ṃos ṇo lavadas;

– Evite contato próximo com pessoas doentes;

– Fique em casa quando estiver doente;

РCubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com um len̤o de papel e jogar no lixo;

– Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;

РSiga as recomenda̵̤es das portarias, resolṳ̵es e decretos estaduais, regionais e municipais.