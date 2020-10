Covid-19: Planalto norte segue em estágio grave de contágio

O governo do estado divulgou na manhã desta sexta-feira, 2, novo mapa de risco para contágio de covid-19 em Santa Catarina. O novo mapa reduz de nível grave para alto o risco de contágio em cinco regiões: serra catarinense, oeste, Xanxerê, médio vale do Itajaí e foz do rio Itajaí. Já o extremo oeste apresentou piora, passando do nível alto para o grave.

O planalto norte, que já computa mais de1951 casos confirmados de covid-19, segue no nível alto e novo decreto regional, possivelmente será renovando as medidas em vigor.

Canoinhas é a cidade do Planalto Norte com maior número de casos confirmados: 540, seguida de Mafra com 433 casos. Do total de 1951 casos confirmados, contudo, apenas 80 seguem em tratamento.1306 são considerados fora de risco. Houve 33 mortes registradas na região em decorrência de covid-19.

A nova avaliação de risco divulgada nesta sexta-feira passou por uma atualização na forma de mapeamento. Conforme o governo, a mudança na análise dos indicadores propõe um foco maior na atenção primária, tendo em vista a mudança do momento da covid-19 em Santa Catarina. “De fato, há uma melhora no cenário, mas nós precisamos estar muito atentos. A nossa intenção é atuar dentro da possibilidade de novos surtos, para evitar que a segunda onda tenha impacto forte no nosso estado como está tendo em outros países europeus e em outros estados brasileiros”, disse o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

A nova matriz avalia índices de transmissibilidade, monitoramento, dimensões, mortalidade e capacidade de atenção nas 16 regiões de saúde do estado.

Segundo Ribeiro, a mudança na ferramenta busca refletir um retrato mais coerente com o atual momento do contágio, privilegiando uma avaliação detalhada e objetivando prevenir novos surtos em potencial.