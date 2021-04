Covid-19: quase 15% da população mafrense já foi vacinada

A Secretaria de Saúde de Mafra, por meio de suas equipes de saúde, responsáveis pela manutenção do calendário vacinal, não tem medido esforços no que tange à vacinação contra Covid-19, sem deixar de lado as demais campanhas, como a da Influenza.

Panorama Vacinação Covid-19

Até o dia 14 de abril, 7942 pessoas do público-alvo da Campanha Nacional de Imunização contra Covid-19 (cerca de 14,01% da população mafrense) já havia recebido a vacina. Destas, 1788 já receberam a segunda dose, completando a imunização. “Apesar de imunizados, esse público deve continuar adotando as medidas de prevenção. Os que só tomaram a primeira devem ficar atentos para a segunda aplicação e, assim, garantir a completa eficácia dos imunizantes”, explica a coordenação da Vigilância Epidemiológica. De acordo coma última atualização do VACINÔMETRO, Mafra recebeu 10.658 doses entre primeiras e segundas das fabricantes Sinovac e Astrazeneca.

Balanço parcial de abril

Realizando o balanço nos primeiros 14 dias de abril, foram registrados 279 casos de Covid-19 e 1064 atendimentos na Unidade Covid-19 da UPA. Vale destacar que desde o início da pandemia, foram confirmados 3671 casos, 3411 recuperados e 44 óbitos.

Esses dados mostram que a transmissão do coronavírus ainda faz parte do dia a dia do município, portanto, a Vigilância Epidemiológica alerta que aos primeiros sintomas, a pessoa procure atendimento médico.

Alerta aos primeiros sintomas

Alguns dos primeiros sintomas da Covid-19 são tosse, febre, dor de garganta ou coriza e perda do olfato ou do paladar. O atendimento imediato possibilita que o médico adote a melhor conduta, faça o acompanhamento do paciente e oriente sobre o controle da transmissão do coronavírus para outras pessoas. O diagnóstico rápido aumenta as chances de cura e reduz a necessidade de internação e tratamentos intensivos.

Prevenção deve continuar

Sempre é bom frisar que adoção das medidas constantes de prevenção ajudam a conter a disseminação do coronavírus: uso de máscaras, a higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%, o distanciamento social e evitar aglomerações são medidas que devem ser seguidas e praticadas por todos. A Vigilância lembra ainda que o vírus é transmitido por gotículas de saliva e aerossóis que ficam nos detalhes: nas superfícies dos objetos, na maçaneta da porta, entre outros locais. Essas gotículas carregam o coronavírus e infectam as pessoas a partir do contato com as mucosas: boca, nariz e olhos. Portanto, a importância da adoção de hábitos preventivos.

