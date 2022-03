CRAS da Vila Ivete e CEJA oferecem educação para jovens e adultos

A Secretaria Municipal de Assistência Social iniciou neste mês uma parceria com o CEJA por meio do Centro de Referencia em Assistência Social, retomando do projeto “CEJA no CRAS”, que possibilita aulas gratuitas para a população assistida pelo CRAS da Vila Ivete.

As aulas, de 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental serão destinadas às pessoas com que não sabem ler ou escrever, tanto para jovens, como para adultos ou idosos. As aulas já estão acontecendo no período vespertino, no próprio CRAS. Os interessados devem fazer suas matrículas no CEJA, que funciona ao lado da EEB Barão de Antonina, em Mafra.

A Educação de jovens e adultos é destinada àqueles que não tiveram direito ao acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.