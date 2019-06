Cultura de Mafra conhece projeto Indicação Geográfica da Erva Mate do Planalto Norte

A diretoria de Cultura de Mafra, Eliane Vila Lobos Strapasson, recebeu na última semana a visita da coordenadora estadual de Gestão de Negócios e Mercados da Epagri, Telma Koene, que apresentou o projeto Indicação Geográfica IG “Erva Mate do Planalto Norte Catarinense”, que visa o reconhecimento do produto com qualidade única na região. A apresentação foi feita para os funcionários da Cultura de Mafra, para que eles entendam o que é o projeto e qual sua importância para a cultura local e regional, “que vai desde a preservação da floresta de araucárias, até agregar valor ao produto final”.

Eliane considerou o projeto como “de grande relevância para a região, pelo fato de promover a conservação da paisagem natural e valorizar a identidade cultural”. Ela parabenizou toda equipe da Epagri pelo empenho e seriedade no desenvolvimento da IG da erva mate, que beneficiará todo o planalto norte”.

O processo de indicação geográfica vem sendo desenvolvido pela Epagri, em resposta a uma demanda dos produtores de erva-mate da região. Para alcançar essa identificação vem sendo necessária a realização de uma série de pesquisas sobre o cultivo, colheita e preparo do produto, bem como do clima, solo e de outros aspectos relacionados ao histórico da produção, dados que somados poderão caracterizar a diferenciação da produção do Planalto Norte em detrimento da produzida em outras regiões, com outras características de clima, solo, umidade etc.

BENEFÍCIOS DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Os benefícios dessa Indicação Geográfica vão desde a valorização e preservação das características tradicionais do produto, o estímulo à melhoria da qualidade, diferencial de competitividade nos mercados consumidores e ainda a conservação da paisagem natural com seus remanescentes florestais, organização e fortalecimento do ramo produtivo, valorização da identidade cultural da população, além do crescimento do turismo.