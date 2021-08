Curso de Costura realiza sua primeira aula experimental em Mafra

Objetivo do curso é inserir mulheres no mercado de trabalho

Aconteceu na tarde da última segunda-feira, 09, nas dependências do SENAI de Mafra, a primeira aula experimental do curso de corte e costura realizado pelo Conselho da Mulher de Mafra em parceria com a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e com o Clube Soroptimista.

Estiveram presentes na ocasião a vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, a secretária de Assistência Social, Daniele Kondlatsch e membros do clube Soroptimista representadas pela presidente Daniela Nardes.

Oportunidade

O curso tem o objetivo de inserir no mercado de trabalho, mulheres em vulnerabilidade social, vítimas de violência doméstica e cadastradas no Cadastro Único. Para a vice-prefeita, neste mês intitulado Agosto Lilás, os olhares das pessoas devem ser voltados para coibir a violência doméstica e familiar. “Como poder público devemos elencar e implantar medidas para proteger as mulheres em situação de violência e proporcionar às mesmas um meio de sustento próprio”, concluiu a vice-prefeita desejando sucesso às futuras profissionais da costura.

